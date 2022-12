Hunde-Opa ausgesetzt: Tier musste erlöst werden

Polizei und die Tierschützer von der Pfotenhilfe suchen den herzlosen Hundebesitzer.

OÖ. Polizisten entdeckten das über 12-jährige Tier im Bezirk Ried im Innkreis. Der herumirrende und völlig geschwächte Rüde konnte aufgegriffen und in eine Tierklinik gebracht werden. „Der Hund war in einem schlechten Zustand, war unterkühlt und hatte eitrige Wunden“, sagt Jürgen Stadler von der Tierschutzorganisation Pfotenhilfe. Aufgrund seines Zustandes musste der Hundeopa von seinem Leid erlöst werden. „Es ist furchtbar, dass man so ein altes Tier seinem Schicksal überlässt“, so Stadler. Der Besitzer wird gesucht.