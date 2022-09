Klein Elias braucht Ihre Hilfe: Bitte Freitag spenden gehen

Nach mehreren Chemotherapien braucht der kleine Bub nun eine Stammzellenspende.

OÖ. Mama Melina und Papa Serverin aus Wels fuhren im Mai mit ihrem Sonnenschein Elias mit Bauchschmerzen ins Spital. Die Ärzte konnten nichts finden und schickten sie ­wieder nach Hause. Einen Monat später wurden die Schmerzen erneut akut.

Die Diagnose: akute myeloische Leukämie. „Seitdem ist das Krankenhaus unser neues Zuhause“, so die 26-jährige Mutter. Das neun Monate alte Baby, das seither in Behandlung ist und Chemotherapien hinter sich hat, braucht nun dringend einen passenden Stammzellenspender, um weiterleben zu können.

Deswegen veranstaltet The Big Band Deluxe am 9. September am Minoritenplatz ein Benefizkonzert. Zudem führt der Verein Geben für Leben vor Ort eine Typisierungsaktion durch.