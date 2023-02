Aktivisten der "Letzten Generation" haben sich am Freitagmorgen in Linz auf die Straße geklebt und damit den Frühverkehr lahmgelegt.

Mehrere Aktivisten haben sich auf der Waldeggstraße in Linz auf den Asphalt geklebt. Die "Letzte Generation" fordert einmal mehr Tempo 100 auf der Autobahn und ein Ende neuer Öl- und Gasbohrungen.

????EILT: VERKEHR IN LINZ STILLGELEGT ????



✊ Heute setzen wir uns auf der Waldeggstraße dem fossilen Alltag in den Weg - wieder mit Unterstützung von Wissenschaftler:innen.



‼️ Die einfachste Gratis-Maßnahme #Tempo100 muss endlich beschlossen werden. pic.twitter.com/Bo0TDDMPgm — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) February 10, 2023

"Heute setzen wir uns auf der Waldeggstraße dem fossilen Alltag in den Weg", schrieben die Aktivisten auf Twitter. “Ich habe eine Zeit lang an der Waldeggstraße gewohnt. Der Lärm war nicht auszuhalten, und die Luft war so schlecht, dass ich ständig krank war. Erst seit ich dort ausgezogen bin, geht es mir gesundheitlich wieder besser", wird eine Aktivistin in einer Aussendung zitiert.

Die Blockade wurde mittlerweile aufgelöst. Ein Video zeigt, wie Polizisten einen Demonstranten von der Fahrbahn wegtragen: