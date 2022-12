Weil sie sich gegenseitig am Schlafen hinderten prügelten sich rund 40 Afghanen und Syrer in der Asylunterkunft in Frankenburg am Hausruck.

In der Asylunterkunft in Frankenburg (Bezirk Vöcklabruck) gingen Syrer und Afghanen aufeinander los – bei der Massenschlägerei wurden drei Flüchtlinge verletzt. Ein Syrer soll zuvor stundenlang gepfiffen haben und so die Afghanen am Einschlafen gehindert haben. Tags darauf sollen die Afghanen aus Rache absichtlich während der Mittagsruhe Lärm gemacht haben. Schließlich gingen die beiden Gruppen aufeinander los. Laut Berichten des ORF konnte die Polizei die Täter zwar nicht mehr ermitteln, hat einen 19-jährigen Syrer aber mit einem Betretungsverbot belegt. Das führte am Abend zu neuerlichem Aufruhr. 40 syrische Flüchtlinge versammelten sich zu einer Spontandemo und gingen mit Schildern auf die Straße.