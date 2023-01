Linzer Amokläufer: "Sie ist mir ins Messer gelaufen"

Der Linzer Amokläufer bricht erstmals sein Schweigen.

Ein Iraker hielt vergangene Woche die Linzer Bevölkerung in Atem. Nachdem er seiner rumänischen Frau mit einem Küchenmesser in den Bauch gestochen und einen Arbeitskollegen von ihr bedroht hatte, fuhr der 41-Jährige in zwei Polizisten. Er stahl ihr Sturmgewehr und raubte ein Auto mitten auf der Straße. Damit crashte er wieder.

© APA/FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR ×

Als der Mann erneut ein Auto rauben wollte, dürfte er zwei Schüsse abgegeben haben. Dann verhinderte eine Ladehemmung des Irakers Schlimmeres. Er wurde verhaftet.

© APA/FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR ×

"Ins Messer gelaufen"

Nun sprach der Linzer Amokläufer erstmals über seine Tat. Wie der ORF berichtet, weist der Iraker dabei jede Schuld von sich und gibt an, stark betrunken gewesen zu sein. Er wollte die Frau nicht verletzten, vielmehr sei die Rumänin ihm ins Messer gelaufen . Der 41-Jährige wollte seinen Aussagen zufolge auch keinen Polizisten niederfahren und sagt aus, dass ihm das Auto ausgebrochen sei. Dem schwer verletzten Beamten habe er die Waffe weggenommen, um sich selbst zu richten.