Lkw-Crash in Tunnel: A9-Sperre

Die A9 musste wegen eines Unfalls mehrerer Lkw im Hungerbichl Tunnel in eine Fahrtrichtung gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Klaus an der Pyhrnbahn. Die Kollision von fünf Lkw auf der Pyhrnautobahn (A9) hat am Montag drei Schwerverletzte gefordert. Die Fahrzeuge waren im Hungerbichltunnel, der Teil der Tunnelkette Klaus (Bezirk Kirchdorf) ist, aufeinander aufgefahren. Drei Lastwagenlenker wurden eingeklemmt und mussten aus den Wracks herausgeschnitten werden. Sie wurden nach ihrer Rettung verletzt ins Spital gebracht. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Graz mehrere Stunden gesperrt.

Ob der Unfall eine Folge des Netzwerksausfalls war, der am Vormittag Probleme bei der Steuerung der Tunnel- und Verkehrsbeeinflussungsanlagen auf allen österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen verursacht hat, ist laut Polizei noch unklar.