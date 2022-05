In einer Wohnung in Wels hat die Polizei ein vierjähriges Mädchen neben seiner toten Mutter gefunden

Eine Vierjährige war zwei Tage neben ihrer toten Mutter in einer Wohnung in Wels eingesperrt. Ihr Opa hatte am 10. Mai die Polizei verständigt, weil er seine 39-jähriger Tochter nicht erreichte, bestätigte die Polizei am Donnerstag.

Die Polizei fand die Frau tot in ihrem Bett vor, das Mädchen war alleine in der stark verschmutzten Wohnung. Die Vierjährige wurde zur Untersuchung ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht, konnte mittlerweile aber an die Großtante übergeben werden. Sie soll sich nun zusammen mit den Großeltern um das Mädchen kümmern.

39-Jährige war schwer krank

Nachdem zunächst eine bedenkliche Ursache nicht ausgeschlossen werden konnte, steht mittlerweile fest, dass es sich weder um ein Fremdverschulden, noch um einen Suizid handelt. Die 39-Jährige soll schwer krank gewesen sein.