Mama vergaß Essen: Polizei rettet 3 Kinder

Mutter ließ Topf mit Hühnchen am brennenden Herd stehen und ging einkaufen.

Zu dem brenzligen Einsatz kam es am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung in Ansfelden-Haid bei Linz:

Eine dreifache Mutter kochte für ihre Kinder (1,4, 5) Hühnchen. Nach dem Mittagessen stellte sie den Topf mit den Essensresten auf den Herd und vergaß diesen offenbar auszuschalten. Anschließend ließ sie die Kleinen allein und ging einkaufen. Wenig später begann schon die Küche zu brennen. Die verängstigten Kids versteckten sich im Schlafzimmer und schrien um Hilfe.

5 Verletzte im Spital - Jugendamt informiert

Ein Nachbar hörte die Schreie und alarmierte die Polizei. Als die Beamten ankamen, hörte man bereits einen Brandmelder im Stiegenhaus und es drang auch Rauch aus der Wohnung. Nachdem weder auf Rufe noch auf Klopfen geöffnet wurde, trat eine Polizistin die Wohnungstür ein. Die Beamten brachten die verletzten Kinder ins Freie, zu dem Zeitpunkt kam auch die Mutter vom Einkaufen heim. Sie begleitete die Kleinen ins Krankenhaus. Die beiden Cops erlitten eine Rauchgasvergiftung. Die Mutter wird angezeigt, das Jugendamt wurde eingeschaltet.