Mord-Alarm in OÖ: Mann in seinem Haus erschossen

Der mutmaßliche Täter aus Niederösterreich wurde verhaftet.

In der Nacht auf Sonntag wurde in Grünburg (Bezirk Kirchdorf) in Oberösterreich ein Mann in seinem Haus erschossen. Wie der ORF berichtet, soll der mutmaßliche Täter aus dem Bezirk Amstetten in Niederösterreich noch in den Morgenstunden an seiner Wohnadresse festgenommen worden sein.

Er soll das Opfer gekannt und in der Nacht auf Sonntag zuhause in Grünburg besucht haben. Dabei fiel der tödliche Schuss. Der mutmaßliche Täter flüchtete unmittelbar danach und fuhr zurück nach Niederösterreich.

Details folgen in Kürze.