Neues Zuhause als Geschenk für Hund Helmut

Der Rüde wurde von seinem vorigen Besitzer vor dem Urlaub zurückgelassen. Jetzt fühlt sich die ''Driving Home for Christmas''-Bulldogge pudelwohl.

OÖ. Helmut ist endlich in seinem neuen Zuhause. Die englische Bulldogge macht es sich zwischen den vier Hunden seiner neuen Familie gemütlich. „Er hat sich von Anfang an gleich wohlgefühlt“, so seine neue Besitzerin (55) zu ÖSTERREICH. „Ich habe das Gefühl, dass er wirklich angekommen ist.“

Denn vor einem halben Jahr sah die Welt für den Rüden noch anders aus. Sein Besitzer aus Oberösterreich hatte wohl genug von ihm und ließ ihn im Juli 2022 einfach bei einem Bekannten zurück. Dieser war mit der Situation völlig überfordert. Der zwei Jahre alte Hund landete schließlich im Tierschutzhof der Pfotenhilfe in Lochen am See. Dort musste er in den letzten Monaten fünf Mal operiert werden.

Kurz vor Weihnachten dann das Wunder: Ein neues Frauchen wurde gefunden. Am Dienstag durfte Helmut in sein neues zu Hause übersiedeln. „Das ist das schönste Weihnachts-Happy-End, das ich mir für Helmut vorstellen kann, nach allem, was der arme Kerl erleben musste“, so Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler.