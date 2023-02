Schlimmer neuer Verdacht im Schneestangen-Mord

Neue Details zeigen, wie verzweifelt die HTL-Schülerin dem Angreifer entkommen wollte.

OÖ. Laut Einvernahme von Samuel Z. (18), der mit Steffi R. in der Nacht auf Sonntag in ein (Automaten-)Casino in Tschechien gefahren war, wären sie auf der Heimfahrt in der Früh in den verschneiten Weg bei Bad Leonfelden eingebogen, um dort auf der Rückbank einvernehmlich Sex zu haben.

Eine Aussage, die stark angezweifelt werden darf. Es gibt wohl nur einen Grund, warum eine junge Frau leicht bekleidet plötzlich aus dem Auto springt und ins bitterkalte Freie rennt: um einer Vergewaltigung zu entkommen, die sich aber auch bereits ereignet haben könnte.

Der arbeitslose und angeblich schizophrene junge Mann (der davor zwei Bier getrunken und ein paar Tabletten eingeworfen haben will) besteht darauf, dass man nur wegen Geld gestritten habe und dass er unbedingt ins Casino nach Studánky zurückfahren wollte, um die Pechsträhne davor auszumerzen. Sie wollte aber einfach nur nach Hause. Jedenfalls gibt Samuel zu, ihr mit der Schneestange in den Nacken geschlagen zu haben, worauf die 19-Jährige – die in wenigen Wochen Matura gehabt hätte – zurück ins Auto taumelte und im Retourgang davonfahren wollte. Leider endete die Flucht an einer Schneewechte, wo der BMW-Kombi stecken blieb.

Dann zerrte der 18-Jährige das Opfer zurück auf die Straße und tötete sie mit unvorstellbarer Brutalität. Über die U-Haft von Samuel Z. wird heute entschieden. Es gilt die Unschuldsvermutung.