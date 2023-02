Auf ein Date mit einem Sonderling ließ sich Stefanie R. ein – der Ausflug endete in einem Massaker.

OÖ. Herzzerreißend sind die leider unwiderruflich begangenen Ereignisse auf einem Forstweg bei Bad Leonfelden nicht nur für die Angehörigen, die ihre Steffi noch nicht beerdigen konnten, geschweige denn verstehen können, warum sie ihr Leben lassen musste oder warum sich die HTL-Schülerin, die in wenigen Wochen Matura gemacht hätte, sich mit ­einem arbeitslosen Lehr­stellenabbrecher aus einer Marktgemeinde nahe dem Wohnort ihrer Eltern im Mühlviertel einließ. Ob sie auch wusste, dass er wegen paranoider Schizophrenie in Behandlung war, ist eher ausgeschlossen.

Hier wurde Steffis Leiche gefunden



Posting. Sorglos fuhr die 19-Jährige, nachdem sie auf Instagram noch ein Selfie mit dem Kommentar „happy me“ postete, mit ihm ins „Blue Casino“ in Tschechien – wo der Horror seinen Anfang nahm. Laut Zeugen soll sich Samuel schon dort, Bier trinkend und Geld verlierend (nicht einmal 100 Euro) Steffi gegenüber auffällig unangenehm benommen haben, was dagegen spricht, dass der Sex, den sie später im Auto gehabt haben sollen, von ihr so gewollt war. Seinen Aussagen zufolge entzündete sich der tödliche Streit erst, als sie verneinte, zurück ins Casino zu fahren und jetzt ihr Geld einzusetzen.

Die Schülerin versuchte noch mit einem Auto zu flüchten, blieb aber mit seinem BMW in einer Schneewehe stecken. Er zerrte sie heraus und schlug sie mit einer Schneestange tot. Zuerst versuchte Samuel das Verbrechen zu vertuschen, vertraute sich aber seinem Bruder an, der ihn an die Polizei auslieferte.

Der mutmaßliche Mörder Samuel Z.



Gutachten. Weil der Verdacht besteht, dass der mutmaßliche Killer aufgrund seiner Krankheit nicht wusste, was er tat, und somit Unzurechnungsfähigkeit im Raum steht, befindet sich Steffis Peiniger derzeit statt in U-Haft in einer geschlossenen bewachten psychiatrischen Abteilung. Beim Prozess gegen ihn könnte es dann in einer Geschworenenverhandlung nur um die Beantragung der Einweisung nach § 11 StGB in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gehen.

Dort verbliebe er dann auf unbestimmte Zeit bzw. bis er geheilt ist und keine Gefahr mehr von ihm ausgeht, dass er wieder ein Verbrechen begeht.

Roland Kopt