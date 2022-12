Schüler flüchtete vor Krampus und stürzte ab

Krampus-Umzug setzte Schüler in Panik – bei einem Sturz verletzte er sich schwer.

OÖ. In einem Gymnasium im Salzkammergut dürfte ein Schüler in Panik wegen eines Krampusumzuges über ein Geländer im dritten Stock geklettert und in den zweiten Stock gestürzt sein. Der 13-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste ins Spital gebracht werden, so eine Sprecherin der oö. Bildungsdirektion.

Am 5. Dezember waren Schüler als Krampusse verkleidet in Begleitung von Lehrern auf den Gängen im Gymnasium unterwegs. Der Teenager ist anscheinend aus Angst über das Geländer geklettert und abgestürzt: Ellenbogen zertrümmert, Nase gebrochen usw. Der genaue Hergang wird derzeit noch untersucht.