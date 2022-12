Sportschütze schoss irrtümlich Kollegen an

Der 57-jährige Schütze hatte das Magazin seiner Faustfeuerwaffe abgezogen, dürfte sich aber nicht vergewissert haben, ob die Kammer leer ist.

St. Florian. Ein 42-Jähriger ist am späten Donnerstagabend in einem privaten Schießkeller in St. Florian (Bezirk Linz-Land) von einem Kollegen irrtümlich angeschossen und verletzt worden. Der 57-jährige Schütze hatte das Magazin seiner Faustfeuerwaffe abgezogen, dürfte sich aber nicht vergewissert haben, ob die Kammer leer ist, berichtete die Polizei.

In der Kammer befand sich noch eine Patrone. Als der 57-Jährige den Hahn entspannte, löste sich ein Schuss und traf den 42-Jährigen an der Hüfte. Der Verletzte wurde ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr eingeliefert.