Suchaktion in OÖ: 16-Jähriger schlief im Lüftungsschacht

Jugendlicher kam beim Feiern von der Toilette nicht mehr zurück

Ein 16-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag eine Suchaktion aller Feuerwehren in Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) ausgelöst. Der Jugendliche war mit drei Freunden in einem Lokal feiern, ging gegen 2.30 Uhr auf die Toilette und kam nicht mehr zurück. Seine Freunde alarmierten seine Eltern und suchten mit ihnen das Lokal und die nähere Umgebung ab, berichtete die Polizei. Als die Eltern ihn nicht finden konnten, riefen sie kurz vor 4.00 Uhr die Polizei.

Auch der Betreiber des inzwischen geschlossenen Lokals durchsuchte alle Räume des Gebäudes. Gegen 5.15 konnte er den 16-Jährigen schließlich schlafend in einem Lüftungsschacht in einem Abstellraum finden. Der Jugendliche wurde gegen 5.25 Uhr alkoholisiert, jedoch unverletzt seinen Eltern übergeben.