'Weihnachts-Happy-End' für Bulldogge

Der Rüde hat nach fast einem halben Jahr und viel Leid ein neues Frauchen gefunden.

OÖ. Bisher hatte die englische Bulldogge wenig Glück in ihrem Leben. Ursprünglich stammt Helmut aus Griechenland. Doch der Hund schien seinen neuen Besitzer aus Marchtrenk überfordert zu haben. Er ließ das zweijährige Tier kurz vor seinem Abflug in den Sommerurlaub bei einem Bekannten zurück. Weil auch dieser sich nicht um Helmut kümmern wollte, landete der Vierbeiner im Tierschutzhof der Pfotenhilfe in Lochen am See.

Fünf Operationen musste die Bulldogge überstehen

Glück. Mehr als ein halbes Jahr suchte die Organisation einen Platz für den bulligen Rüden, der aufgrund körperlicher Probleme in dieser Zeit fünf Mal operiert werden musste. Am Dienstag war es dann endlich so weit. Die neue Besitzerin durfte die englische Bulldogge abholen und nach Hause nehmen. „Das schönste Weihnachts-Happy-End, das ich mir für Helmut vorstellen kann, nach allem, was der arme Kerl erleben musste“, sagt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler.