× ÖSTERREICH stoppte den Serienkiller

Nur wenige Stunden nach dem zweiten Mord konnte das Monster von Transdanubien gefasst werden.

Wien. Alle Kriminal-Experten sind sich einig: Dieser Mann, Andrzej M. (50), ein unterstandsloser Pole, Säufer und Kleinkrimineller, dessen zerstörerisches Potenzial zuletzt (geradezu beispielhaft) explodierte – Diebstähle, Tierquälerei, Brandstiftung, Körperverletzung, Mord – hätte weiter getötet: In der Nacht auf Neujahr hatte das ­Zniachterl von einem Mann mit der Aggressivität eines Riesen den pensionierten Apotheker und Ex-Kammerfunktionär Heinrich Burggasser in dessen Haus gequält, gefesselt und erschlagen – nur die Schuhe des Opfers mehr als Trophäe denn als Beute mitgenommen.

Apotheker zu Neujahr brutal getötet.

Urlaub. Auch bei der zweiten entsetzlichen Bluttat nach demselben Muster in einem Haus am Ende der Stammersdorfer Straße – wo der Eindringling eine 31-jährige Mutter zu Tode prügelte und erstach, während sich ihre Kinder (4 und 5) im Haus versteckten – ihr Mann war leider auf Skiurlaub.

31-Jährige in Stammersdorf ermordet.

Nur wenige Stunden nach diesem zweiten entsetzlichen Verbrechen konnten die Fahnder aber schon einen Verdächtigen präsentieren und sogar aufgrund seiner DNA und Blut auf der Kleidung überführen. Und zwar dank der Journalisten vor Ort.

Verrückt: Täter kehrte zum Tatort zurück

Dreh. So hatte ein ORF-Reporter zunächst eine seltsame Begegnung mit einem Mann mit „großporiger Nase“ und „schwarzem Rucksack“, der an der Tür des Hauses, in der die Wienerin getötet worden war, rüttelte. Als er die Gestalt ansprach, suchte sie das Weite. Nach dem Dreh meldete er am Heimweg bei einer Polizeiwache den Verdächtigen. Derweil saß unser Mitarbeiter Yasin Sahin – es war schon nach 22 Uhr abends – in seinem Auto, um noch Fotos in die Redaktion zu schicken, und bemerkte einen Mann, der im Dunkeln in den Garten des Nachbarreihenhauses vom Tatort schlich. Als ein Polizist vorbeikam und ihn nach seinem Ansinnen vor Ort fragte, konnte Yasin sich schnell ausweisen und den Beamten von seiner Beobachtung überzeugen. Gemeinsam schauten sie in den Garten, wo aber niemand mehr war. Als sie zurückkamen, wankte ihnen ein seltsam lallender Gnom mit einer Alkflasche in der Hand entgegen – und Yasin meinte nur: „Das ist er!“ Die Polizei nahm den auffallend kleinen Glatzkopf mit – und der Killer, der wohl weiter gemordet hätte, war geschnappt. Die Polizeispitze dankte bei der Pressekonferenz beiden Journalisten, der gebürtige Türke Yasin Sahin, der exzellente Kontakte in die Community hat, wurde von seiner Botschaft geehrt. Er ist stolz: „Ich würde immer so handeln.“