Österreichischer TikTok-Star von Schweizer Polizei sexuell belästigt

In Not wandte sich Tiktok-Star Sarah Djuric an die Stadtpolizei Zürich – und erhält daraufhin von einem Beamten anzügliche Nachrichten.

Austro-Influencerin Sarah Djuric hielt sich während ihrer Ferien in Zürich auf, als es zu einem "Vorfall mit einem Mann" kam, wie der Tiktok-Star gegenüber blick.ch verriet. Djuric ging daraufhin zur Polizei, die die Personalien der Österreicherin aufnahm. Am Heimweg nach Österreich dann erhält der Tiktok-Star eine Nachricht von einem der beteiligten Polizisten – verfasst von seinem beruflichen Account. Zunächst fragt er nach, ob es ihr nach dem Vorfall wieder gut gehe. "Falls du meinen persönlichen Eindruck und einen guten Rat wissen möchtest, dann schreibe ich dir diese gern", so der Polizist. Und weiter: "Sarah, du bist 19. Mach etwas langsamer. Weißt du, was junge Männer sehen, wenn sie dich anschauen? Eine Sexbombe! Der Männertraum!" Er wisse, dass sie das auch wolle, schreibt der Polizist, und: "Du siehst nicht aus wie 19, und du machst das auch bewusst!". Sarah antwortet dem Polizisten und schreibt ihm unter anderem, dass ihr die Lust auf die Schweiz zwar vergangen sei, sie aber dennoch wieder nach Zürich reisen wolle. Daraufhin schlägt ihr der Beamte vor, doch gemeinsam mal "die Sau rauszulassen". Die Influencerin entschied sich dazu, die Screenshots der Mails auf Social Media zu teilen. Auch die Züricher Stadtpolizei reagiert umgehend und meldet sich bei Sarah. Man habe interne Abklärungen in die Wege geleitet. "Wir distanzieren uns von solchem Verhalten. Das entspricht nicht dem Standard, den wir von unseren Mitarbeitenden erwarten", heißt es von Seiten der Polizei.