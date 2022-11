Peil-Sender an Philippas Auto gefunden

Jetzt wird's richtig heftig im Ehe-Drama um HC und Philippa Strache.

Aus Anwaltskreisen war Freitag zu erfahren, dass "ein bisher Unbekannter" am Auto von Philippa Strache einen Peil-Sender angebracht hat. Die Nationalrats-Abgeordnete hat den Sender entdeckt und den Fund gemeldet.

Naheliegend wäre, dass HC Strache oder von ihm beauftragte Detektive den Peil-Sender an Philippas Auto angebracht haben, um genau zu überwachen, wo sich Philippa Strache aufhält und sie dann dort von Detektiven observieren zu lassen.

Das Ziel könnte sein, dass HC Strache nachweisen wollte, dass auch Philippa Strache Männer trifft. Strache ist in seinem Scheidungsverfahren in die Defensive geraten, weil er von einer "Zweitfrau" eine uneheliches Kind hat - und deshalb an Philippa und den gemeinsamen Sohn vermutlich kräftig Unterhalt zahlen muss.

Die Detektiv-Aktion mit dem Spionage-Sender gegen Philippa Strache ist auch deshalb dramatisch, weil - wie "Exxpress" berichtet - die illegale Überwachung einer Nationalrats-Abgeordneten, die Philippa Strache ja ist, in Österreich eine vom Staatsanwalt zu verfolgende Straftat ist, für die der Auftraggeber bis zu einem Jahr Haftstrafe erhalten kann.

Philippa Strache zieht jetzt jedenfalls die Konsequenzen: Sie will noch diesen Sonntag aus dem gemeinsamen Haus in Klosterneuburg aus- und in eine eigene Wohnung im Wienerwald umziehen.

Nächste Woche soll es dann zu einem ersten Vergleichsgespräch zwischen Philippa und HC Strache sowie ihren Anwälten kommen. Kommt ein Vergleich nicht zustande, dürfte schon die erste Scheidungsverhandlung der beiden am 30. November zu einer Schlammschlacht werden.