Vom tatverdächtigen 18-Jährigen fehlte nach dem Vorfall jede Spur. Die Polizei hat eine Fahndung nach dem Mann eingeleitet.

Salzburg. In der Stadt Salzburg steht ein 18-jähriger Mann unter Verdacht, seinem Bruder am Mittwoch eine Stichverletzung zugefügt zu haben. Der 26-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, ersten Informationen der Polizei zufolge besteht wohl keine Lebensgefahr. Das Geschwisterpaar dürfte gegen 15.00 Uhr in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Gnigl in Streit geraten sein. Das Motiv und der Tathergang standen zunächst nicht fest.

Vom tatverdächtigen jüngeren Bruder fehlte nach dem Vorfall jede Spur. Die Polizei hat eine Fahndung nach dem Mann eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat dazu eine mündliche Festnahmeanordnung erteilt.