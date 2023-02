42-Jähriger von Jugendlichen niedergeschlagen

Der Mann wurde mit Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht

In der Nacht auf Samstag ist ein 42-jähriger Mann von einer Gruppe Jugendlicher in der Stadt Salzburg niedergeschlagen und beraubt worden. Der Salzburger wurde mit einer stark blutenden Kopfverletzung um 4.00 Uhr in der Getreidegasse aufgefunden, berichtete die Polizei Salzburg. Laut Zeugen hätten mehrere Jugendliche den alkoholisierten Mann nach einer Diskussion niedergestoßen und ihm Faustschläge und Tritte versetzt.

Anschließend nahmen ihm die Jugendlichen noch die Geldtasche ab. Seine Bankomatkarte wurde danach unrechtmäßig benützt. Der Verletzte wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.