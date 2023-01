Afghane fand Nachricht von anderem Mann und wollte ihn töten

Ein 25-Jähriger hat Samstagabend in Salzburg gedroht, einen vermeintlichen Nebenbuhler seiner 23-jährigen Lebensgefährtin abzustechen.

Der Afghane hatte am Mobiltelefon der 23-jährigen Salzburgerin eine Nachricht eines anderen Mannes entdeckt. Der Mann wurde von der Polizei schließlich bei einer Bushaltestelle ohne Messer aufgegriffen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt, berichtete die Polizei.

Nachdem der 25-Jährige am Mobiltelefon seiner 23-jährigen Lebensgefährtin eine Nachricht eines anderen Mannes entdeckt hatte, holte er sich aus der Küche ein Messer und kündigt an, den vermeintlichen Nebenbuhler abzustechen. Als die alarmierte Polizei in der Wohnung der Frau eintrafen, war der Mann laut Aussagen seiner Lebensgefährtin bereits mit dem Bus in Richtung der Wohnadresse des anderen Mannes unterwegs.