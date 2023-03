Baum krachte auf fahrendes Auto: Lenkerin (23) überlebte wie durch ein Wunder

Die Sturm-Böen sorgten in der Nacht auf Samstag für zahlreiche Feuerwehr-Einsätze in ganz Österreich. In Salzburg krachte ein Baum auf ein fahrendes Auto – die Lenkerin überlebte wie durch ein Wunder.

Eine 23-jährige Autolenkerin aus Oberösterreich ist während des Sturms in der Nacht auf Samstag in Berndorf bei Salzburg (Flachgau) von einem umstürzenden Baum getroffen und dabei in ihrem Wagen eingeklemmt worden. Die Frau aus dem Bezirk Braunau musste von der Feuerwehr aus dem Wrack geschnitten werden. Sie kam in das UKH Salzburg, berichtete die Polizei. Kurz vor Mitternacht wurde der Baum vom Sturm umgerissen und fiel auf das Fahrzeug auf der Gransdorfer Landesstraße (L203). Laut Feuerwehr Berndorf wurde die Oberösterreicherin zwischen Sitz und Fahrzeugdach eingeklemmt. Während der Rettungsarbeiten war die Frau immer ansprechbar und wurde vom Feuerwehrarzt und einem Sanitäter betreut. Laut Auskunft der Polizei konnte die 23-Jährige nach dem Aufschneiden des Autos auch selbstständig aussteigen.