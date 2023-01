Facebook-Mord: Jetzt Rätsel um Blumenkästen

Mit Hochdruck bearbeitet die Kripo in Salzburg den Fall „Mohanad A.“.

Sbg. Wie berichtet, wollte der aus dem Irak stammende Abgängige über den Marketplace von Facebook um 17.000 Euro seinen topgepflegten BMW X6 mit Salzburger Kennzeichen verkaufen. In der Nacht auf den 3. Jänner traf er sich (nachdem er noch zwei anthrazitfarbene Balkonblumenkästen gekauft hat) mit einem Interessenten – der ihn laut Handydaten Richtung Nussdorf am Haunsberg und Maria Plain am Stadtrand von Salzburg lockte. Seitdem ist sind Blumenkästen und das iPhone XS Max sowie Mohanad verschwunden. Der Autokäufer samt BMW wurde über Chatverläufe ausgeforscht. Der Verdächtige sitzt in U-Haft. Es könnte Komplizen geben.