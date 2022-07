FBI enttarnte Terror-Teenie: IS-Hetzer ist erst 15 Jahre alt

Wegen terroristischer Vereinigung ließ die Justiz einen Schüler (15) in Haft stecken.

Sbg. In der Justizanstalt in Puch-Urstein (Tennengau) sitzt seit Ende Juni ein 15 Jahre alter Schüler wegen des Vorwurfs der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung in Untersuchungshaft. Laut Salzburger Nachrichten soll der in Salzburg geborene und dort lebende Tschetschene von Oktober 2020 bis Juni 2022 auf Internetplattformen Propaganda- und Hinrichtungsvideos der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) geteilt haben.

Zudem soll er salafistisch Lobpreisungen und Kampflieder für den „Heiligen Krieg“ gegen die Ungläubigen geteilt und teils auch auf sein Benutzerkonto hochgeladen zu haben. Auf die Spur kamen die Ermittler dem Burschen durch Hinweise des amerikanischen FBI.

Die U-Haft wurde durch das Gericht wegen Flucht-und Tatbegehungsgefahr verhängt.