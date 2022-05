Flüchtling (14) attackierte zwei Frauen mit Böller

Aus heiterem Himmel griff ein Jugendlicher zwei junge Frauen an.

Salzburg. Ohne ersichtlichen Grund ging ein Jugend­licher aus Syrien in der Nacht zum Sonntag auf zwei Frauen in der Salzburger Altstadt los. Zunächst warf der 14-Jährige einen Böller nach ihnen. Als ihn die Opfer (23, 24) zur Rede stellen wollten, griff sie der Flüchtling an.

Laut Polizei schlug er ihnen mit der Faust in Bauch und Rücken, hob sie hoch und warf sie zu Boden. Schließlich bedrohte er die jungen Frauen auch noch mit einer Waffe. Als sie die Polizei alarmierten, flüchtete der Jugendliche.

Wenig später wurde er aufgegriffen. Die Waffe stellte sich als Softgun heraus. Einen Grund für seine Attacken konnte der 14-Jährige nicht nennen. Er wird angezeigt.