Horror-Crash mit Linienbus: 2 Tote

Auf der spiegelglatten Schneefahrbahn krachte ein Auto auf der B164 bei Leogang frontal in einen Linienbus – zwei Insassen des Autos starben bei dem schrecklichen Unfall.

Bei einem Verkehrsunfall kurz nach 8.00 Uhr in Leogang (Bezirk Zell am See) im Bundesland Salzburg sind am Samstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Auto war mit einem Postbus nach ersten Informationen seitlich zusammengestoßen. Der Busfahrer und drei Autoinsassen wurden schwer verletzt. Die anderen beiden Passagiere im Pkw wurden eingeklemmt und verstarben noch an der Unfallstelle, berichtete das Rote Kreuz.