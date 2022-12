Liftarbeiter rettete 5 Schlafende aus Flammen-Hölle

Die Bewohner haben ihr Leben einem Mitarbeiter des Skigebiets zu verdanken.

Salzburg. Eine Almhütte geriet aus bislang unbekannter Ursache in der Nacht auf Mittwoch auf der Postalm zwischen Abtenau (Tennengau) und Strobl (Flachgau) in Brand. Zwei Mitarbeiter der Skilifte bemerkten gegen 0.40 Uhr die Flammen und alarmierten sofort die Feuerwehr. Einer der beiden Liftbediensteten ging in die brennende Hütte und weckte den schlafenden Pächter (45) sowie seine vier Gäste auf. Diese konnten sich dadurch unverletzt ins Freie retten. Als die 100 Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Almhütte brannte komplett nieder. Das Landeskriminalamt ermittelt.