Polizei schnappt international gesuchten Millionenbetrüger

Bruck an der Glocknerstraße. Ein international gesuchten Millionenbetrüger ist in Bruck an der Glocknerstraße in Salzburg am Samstagnachmittag gefasst worden. Der 34-Jährige war in eine routinemäßige Fahrzeugkontrolle geraten und saß im Wagen am Beifahrersitz gemeinsam mit zwei anderen Erwachsenen und einem Kind. Nach seiner Festnahme wurde der Mann, nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg, in die Justizanstalt Salzburg überstellt, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Der 34-jährige Ukrainer war nach mehreren schweren Betrügereien in seinem Heimatland international zur Fahndung ausgeschrieben. Die durch seine Taten begangene Schadenssumme lag laut Polizei bei über sechs Millionen Euro. Um welche Art von Betrügereien es sich gehandelt hatte, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht mitteilen.