In Salzburg-Itzling wurde eine Fußgängerin bei einem Unfall mit einem Bagger getötet

Der tödliche Verkehrsunfall ereignete sich laut Polizei am Donnerstagvormittag in Salzburg an der Kreuzung Landsturmstraße/Elisabethstraße. Ein 58-jähriger Baggerfahrer wollte mit dem Mobilbagger an der Kreuzung rechts abbiegen und kollidierte dabei mit einer Fußgängerin, die ebenfalls abbiegen wollte. Die 46-jährige Fußgängerin erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Details folgen in Kürze.