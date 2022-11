Schwan hing an Angelleine – von Passanten gerettet

Laut Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler sind solche Unfälle leider kein Einzelfall.

Sbg/OÖ. Am vergangenen Wochenende wurde dem Tierschutzhof Pfotenhilfe in der Grenzregion Salzburg/Oberösterreich ein verletzter Schwan vom Bürmooser See gebracht. Das männliche Tier war beim Vorbeischwimmen an einem Angelhaken hängen geblieben. Erst als das erschöpfte Tier nach mehreren Stunden geschwächt am Ufer saß, konnte er von einer Tierfreundin eingefangen und zur Pfotenhilfe gebracht werden, wo es nun gesundgepflegt wird. Der Wasservogel hat von dem Vorfall ein stark geschwollenes Bein, was von der infizierten Wunde stammt. Er befindet sich bereits auf dem Weg der Besserung und kann in wenigen Tagen zu seiner Frau, die am See zurückgeblieben war, gebracht werden.