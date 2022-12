Teenie-Bande raubte Passanten in Salzburg aus

In der Stadt Salzburg sind am späten Donnerstagabend innerhalb kurzer Zeit drei Raubüberfälle auf Passanten verübt worden.

Nach der dritten Tat konnten zufällig vorbeikommende Polizisten fünf Verdächtige festnehmen, wobei zwei von ihnen noch gar nicht strafmündig, weil sie erst zwölf und 13 Jahre alt sind. Ob alle drei Straftaten auf das Konto des Quintetts gehen, war am Freitag noch nicht klar, sagte eine Polizei-Sprecherin.

Beim ersten Überfall wurden ein 18- und ein 20-Jähriger im Stadtteil Lehen von mehreren Tätern mit einem Messer bedroht und mit einem pistolenähnlichen Gegenstand geschlagen. Danach wurde ihnen das Bargeld abgenommen. Wenig später fielen mehrere Unbekannte im benachbarten Stadtteil Elisabeth-Vorstadt vor einem Restaurant über einen 34-Jährigen her, prügelten ihn und forderten Bargeld und sein Handy.

Wenig später kam es in der Nähe zum dritten Überfall, bei dem ein 30-Jähriger ebenfalls um seine Barschaft gebracht wurde. Genau in diesem Augenblick fuhr eine Streife der "Schnellen Interventionsgruppe" vorbei. Als die Täter die Polizisten bemerkten, rannten sie sofort davon. Die drei Beamten liefen hinterher und konnten in kurzer Zeit alle fünf mutmaßlichen Täter anhalten und festnehmen: einen zwölfjährigen Salzburger, einen 13-jährigen Tennengauer, einen 15-jährigen Kroaten, einen 16-jährigen Salzburger und einen 29-jährigen Marokkaner.

Alle fünf wurden später wieder entlassen und werden auf freiem Fuß angezeigt. Ob alle drei Überfälle auf ihr Konto gehen, stand am Freitag noch nicht fest. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe sei ein Zusammenhang aber durchaus möglich, so die Sprecherin. Bei den ersten beiden Überfällen wurden die Opfer verletzt.