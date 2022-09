Shitstorm gegen ORF wegen "ZiB Zack mini"

Bei vielen User sorgt die Sendezeit der neuen ZiB Zack mini für Kopfschütteln.

Um auch Kinder passend über das aktuelle Geschehen informieren zu können, hat der ORF die "ZiB Zack Mini" gestartet. Das Newsformat wird ab Montag wieder auf ORF 1 ausgestrahlt und soll täglich Zusammenhänge und Hintergründe für Sechs- bis Zehnjährige vermitteln.

Die Nachrichtensendung ist zunächst um 15 Uhr auf orf.at in der Videoleiste zu finden und wird auch über die sozialen Netzwerke ausgespielt. Am Folgetag läuft die "ZiB Zack Mini" dann um ca. 8 Uhr im Kinderprogramm von ORF 1.

Unverständnis

Dass das Format ausgerechnet zu Schulbeginn um 8:10 Uhr ausgestrahlt wird, sorgt bei vielen Usern für Unverständnis. So schreibt etwa eine Facebook-Nutzerin: „Ähm und welche Zielgruppe soll das dann erreichen? Um 8:10 Uhr sollte jedes Kind eigentlich in der Schule sein.“ Eine andere Userin meint: „Um diese Zeit hockt die Zielgruppe in der Schulklasse, da hat sich ja wirklich wer was überlegt.“ Ein dritter schreibt: „Tja, in den Ferien würde mir die Uhrzeit noch einleuchten, aber zum Schulstart nicht wirklich.“ Für andere sorgt die Uhrzeit "einfach nur für Kopfschütteln."