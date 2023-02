Ski-Gebiete fast ausgebucht

Semesterferien wie früher: Die meisten bleiben im Inland, viele gehen Skifahren.

Ferienstart. Ab jetzt sind die Pisten die Hotspots der Nation. Die Bedingungen werden immer besser. Heute Nachmittag starten 450.000 Schüler in Wien und NÖ in die Semesterferien (die anderen Bundesländer folgen). Etwa ein Drittel fährt mit der Familie auf Skiurlaub. Wenn man die restlichen Sportler dazuzählt, sind diese Woche etwa eine Million Menschen auf den Pisten (im Februar machen 3,1 Mio. Menschen mindestens eine Woche Urlaub in Österreich).

Top-Hotel ist ein Monat lang ausgebucht

Voll. In den Hotels laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Je mehr Schnee fällt, desto mehr Buchungen trudeln ein. Maria Hauser vom Stangl­wirt in Kitzbühel (T): „Wir sind sehr zufrieden. Im ganzen Februar haben wir nur noch an drei Tagen Zimmer zu vergeben, sonst sind wir komplett ausgebucht.“

75 % bleiben hier. Österreich ist unser Lieblings-Urlaubsland im Winter. Das belegt eine Studie der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV): Jeder Dritte will verreisen, drei Viertel davon bleiben im Inland.

„Man weiß, was man hat, das schätzt man sehr und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar“, sagt Markus Gratzer Generalsekretär der ÖHV. Unsere Lieblingsdestinationen: Steiermark (25,1 %) vor Salzburg (24,7 %) und Kärnten (17 %).

Gut gebucht, aber noch nicht ganz voll sind die Hotels von TUI. Verfügbar sind noch Zimmer etwa im TUI Kids Club in Werfenweng (S) oder im Robinson Amade in Kleinarl.

Für Ostern gibt es bereits Wartelisten

Bei Ruefa läuft das Geschäft – wegen des Neuschnees – immer besser, sagt Geschäftsführerin Helga Freund: „Wir sehen absolut kurzfristige Buchungen, die jetzt durch das passende Wetter bestärkt werden. Da jetzt auch kleinere und niedrig­gelegene Skigebiete mit im Rennen sind, ist das Angebot durchaus noch vielfältig.“

Guter Start. Die Wintersaison hat bereits im November und Dezember gut begonnen (aktuellere Zahlen gibt es nicht). Die Nächtigungen lagen mit 16 Millionen um 68 % über dem Wert des Jahres 2021.

Auch der Ausblick auf Ostern ist für die Tourismusbranche positiv. Maria Hauser vom Stangl­wirt: „Wir haben eine enorme Nachfrage und auch schon Wartelisten.“