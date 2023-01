So lief die geheime Strache-Scheidung

Eigentlich wollten HC und Philippa Strache mit einem vorverlegten Scheidungs-Termin die Medien austricksen. Die Scheidung sollte ganz geheim erfolgen.

HeuteGestern um 8.30 Uhr steuerten zwei prominente Österreicher über den noch menschenleeren Hauptplatz in Klosterneuburg auf das dortige Bezirksgericht zu:

Ganz lässig mit schwarzer Sport-Kappe und modischem schwarzen Trenchcoat erschien zunächst Philippa Strache in Begleitung ihrer Anwältin Kristina Venturini.

Kurz danach folgte hektisch ein sichtlich gezeichneter HC Strache mit seinem jungen Anwalt Clemens Gärner.

Das Noch-Ehepaar Strache hatte seine für Mittwoch, 1. Februar, geplante Scheidung kurzerhand um zwei Tage vorverlegt, um die Medien auszutricksen.

Alle Journalisten ausgetrickst – bis auf oe24

Mehr als 50 Journalisten und 14 Kamerateams hatten sich bei dem kleinen Bezirksgericht in Klosterneuburg für die „Scheidung des Jahres“ bereits angemeldet.

Vor allem Philippa aber wollte aus Rücksicht auf ihren Sohn jeden Medien-Rummel vermeiden.

Zwei Tage früher vor Gericht als geplant

So traf man sich bereits zwei Tage früher als geplant hinter versperrten Türen, um den „einvernehmlichen“ Scheidungs-Vertrag zu unterschreiben.

Zwei Monate hatten die Anwälte um den Vertrag gepokert, um einen Rosenkrieg zu vermeiden.

Philippa Strache zeigte sich dabei besonders großzügig – und verzichtete auf fast alle ihr zustehenden Rechte.

Philippa verzichtet auf Geld, gewinnt den Sohn

Obwohl HC Strache mit der Zeugung eines un­ehelichen Kindes (geboren im Februar 2016, als er mit Philippa bereits zusammenlebte) vermutlich eine „schwere Ehe-Verfehlung“ gesetzt hat, verzichtete Philippa auf jedes Schuld-Eingeständnis.

Damit verzichtet Philippa auch auf jede Unterhalts-Zahlung, die ihr lebenslang zugestanden wäre – in Summe mehrere hunderttausend Euro.

Dafür erhält Philippa das, was ihr am wichtigsten war: Das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn.

Erster Streit: Wer hat den Termin verraten?

Vorerst absolut geheim ist eine „Verschwiegenheits-Erklärung“, die angeblich zusätzlich zum Scheidungsvertrag unterzeichnet wurde.

Danach ist es beiden Seiten untersagt, vor Gericht – und angeblich auch gegenüber Medien – das Wissen über den anderen weiterzugeben.

Prompt gab es gestern schon den ersten Streit darüber, wer den geheimen Scheidungstermin an Krone und oe24 „verpfiffen“ hat.