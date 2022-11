Spieler knackt Joker-Jackpot - gewinnt aber keinen Cent

Ein Spielteilnehmer hatte die richtige Kombination auf dem Lottoschein - geht aber dennoch leer aus.

Beim Joker gab es am Mittwoch zwei Wettscheine mit der richtigen Joker Zahl, und beide wurden in Oberösterreich gespielt. Allerdings war auf nur auf einem auch das „Ja“ angekreuzt. Für den „Ja“-Sager gibt es damit den ungeteilten Gewinntopf in Höhe von mehr als 165.600 Euro. Der zweite Spieler geht damit völlig leer aus.

Lotto-Jackpot

Beim Lotto gab es keinen Sechser, und damit wartet bei der nächsten Ziehung, die eine Bonus-Ziehung ist und daher bereits am Freitag, den 11. November stattfindet, ein Jackpot mit rund 1,2 Millionen Euro.

Fünf Spielteilnehmer:innen tippten zuletzt einen Fünfer mit Zusatzzahl. Niederösterreich war dabei zweimal jeweils per Normalschein erfolgreich, Kärnten, die Steiermark und ein win2day-User je einmal per Quicktipp. Alle fünf erhalten jeweils mehr als 17.000 Euro.

Die für dieses Jahr letzte Bonus-Ziehung nimmt am Freitag Österreichs Ex-Nationalspieler und jetziger ORF-Fußball-Analyst Roman Mählich vor. Es gibt auch diesmal wieder einen Bonus in Form von 300.000 Euro extra, der unter allen mitspielenden Lotto Tipps verlost wird.