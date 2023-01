19-Jähriger auf Ball niedergestochen

Ein 19-Jähriger steht im Verdacht, in der Nacht zum Sonntag, 15. Jänner 2023, während einer Ballveranstaltung einen ebenfalls 19-Jährigen mit einem Messer durch einen Stich in die Brust verletzt zu haben.

Der 19-Jährige aus Graz geriet gegen 00:30 Uhr mit einer unbeteiligten Person in eine verbale Auseinandersetzung. Als der ebenfalls 19-Jährige aus Graz schlichtend eingreifen wollte, zückte der Tatverdächtige ein Klappmesser (Gesamtlänge 21 cm, Klingenlänge 8,5 cm) und stach dem Opfer in die Brust. Der Verletzte wurde in das LKH Graz eingeliefert und dort ambulant behandelt. Der alkoholisierte 19-jährige Tatverdächtige wurde noch im Bereich des Tatortes festgenommen.

Kriminalisten des Landeskriminalamtes übernahmen die Ermittlungen und führten zahlreiche Zeugeneinvernahmen durch. Der Tatverdächtige zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig. Er gab an, vom Opfer provoziert worden zu sein. Er habe sich nur verteidigen wollen.

Der Tatverdächtige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Weitere Erhebungen folgen.