Der mittlerweile verstorbene Lenker jenes deutschen Reisebusses, der am vergangenen Samstag in Schladming in einer Kurve von der Straße abgekommen war, soll seine Passagiere noch kurz vor dem Unfall gewarnt haben.

Laut einem Bericht der Mediengruppe Bayern soll der 51-Jährige sinngemäß gerufen haben: "Ich kann nicht bremsen, haltet euch fest." Sekunden später stürzte der Bus über eine Böschung. Polizeisprecher Fritz Grundnig bestätigte dies am Donnerstag auf APA-Nachfrage. Der Fahrer des Reisebusses aus Niederbayern hatte die Insassen also noch gewarnt. Mehrere Zeugen hatten das bei den Befragungen angegeben, wenngleich mit unterschiedlichen Wortlauten, so Grundnig. Ob es sich dabei um ein persönliches oder ein technisches Problem gehandelt habe, müsse noch geklärt werden. Das Ergebnis eines technischen Gutachtens steht noch aus und werde auch noch einige Tage in Anspruch nehmen. Der Leichnam des 51-jährigen Lenkers wurde indessen für die Beerdigung freigegeben. Eine Obduktion war aus Sicht der Staatsanwaltschaft nicht notwendig. Noch an der Unfallstelle war auch ein 31-jähriger Insasse ums Leben gekommen. Es handelte sich um einen Bräutigam in spe aus Triftern im Landkreis Rottal-Inn, der mit seiner Polterrunde in Schladming war. Weitere Insassen wurden teils schwer verletzt. Bis auf eine Person haben inzwischen aber alle die Spitäler wieder verlassen können.