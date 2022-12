Die Neunjährige musste in die Kinderklinik gebracht werden.

Eine Neunjährige ist am Donnerstagnachmittag auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag berichtete, hatte eine 82-Jährige das Kind gegen 16.30 Uhr in der Peter-Tunner-Gasse in Eggenberg (Bezirk Graz-Umgebung) mit ihrem Auto niedergestoßen. Das Mädchen wurde in die Kinderklinik des LKH Graz gebracht.