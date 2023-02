Messerstecherei in Zeltweg – ein Schwerverletzter

Bei einer Messerstecherei auf einem Parkplatz in Zeltweg ist ein 25-Jähriger lebensbedrohlich verletzt worden.

Die Auseinandersetzung zwischen drei Männern aus dem Suchtmittelmilieu ereignete sich bereits in der Nacht auf Montag. Der Mann ist mittlerweile außer Lebensgefahr, teilte die Polizei auf Nachfrage der APA am Dienstag mit. Ein 24-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen und in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.

Grund für das nächtliche Aufeinandertreffen der drei Männer dürfte laut Polizei ein bevorstehender Verkauf von Suchtgift gewesen sein. Zwei irakische Brüder (25 und 27 Jahre) trafen dazu gegen 4.00 Uhr den 24-Jährigen vor einem Mehrparteienwohnhaus. Bald entwickelte sich jedoch ein Streit zwischen den Beteiligten. Der 24-Jährige soll Drohungen gegenüber den beiden Brüdern ausgesprochen habe und diese mit einem Messer bekräftigt haben: Der 25-Jährige wurde zuerst am Arm erwischt, dann bekam er Stiche im oberen Hüftbereich versetzt. Auch der 27-Jährige wurde angegriffen, kam aber ohne Wunden davon.

Laut den behandelnden Ärzten im LKH Judenburg musste der 25-Jährige aufgrund der lebensbedrohlichen Verletzung sofort operiert werden. Sein Zustand hat sich mittlerweile stabilisiert. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei in seiner Wohnung angetroffen und festgenommen.