In der Oststeiermark ist am Donnerstag ein Viehtransporter umgestürzt, wodurch einige der insgesamt 550 Ferkel verendeten oder auskamen und von der Feuerwehr wieder eingefangen werden mussten.

Der Unfall des Viehtransporters, welcher mit 550 Ferkeln beladen war, ereignete sich in der Marktgemeinde Ilz auf der Gleichenbergerstraße. Der Lastkraftwagen war in Richtung Walkersdorf unterwegs, ehe der Anhänger in einer Rechtskurve umkippte. Warum es zu diesem Vorfall kam, ist derzeit noch ungeklärt.

Da das Dach des Anhängers beim Unfall aufriss, konnten mehrere Ferkel auf die Straße ausbrechen, welche dann von der Feuerwehr wieder eingefangen werden mussten. Insgesamt verendeten 46 Ferkel gleich am Unfallort, drei weitere erlitten schwere Verletzungen, weshalb sie von einer Tierärztin eingeschläfert werden musste.

Fahrer blieb unverletzt

Der 60-jährige Fahrer des Viehtransporters blieb beim Vorfall unverletzt. Am Unfall-Fahrzeug selbst konnten von der Veterinärmedizinerin keine Mängel nach dem Tiertransportgesetz festgestellt werden. Die Ferkel wurden von den Einsatzkräften der Feuerwehr auf andere Transporter verladen.