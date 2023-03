× Nachbarn retteten Opa (85) aus brennender Wohnung

Die anderen Mieter zögerten keine Sekunde und bargen den bewusstlosen Senior.

Steiermark. Zu den brenzligen Szenen kam es am Mittwochnachmittag in einem Mehrparteienhaus in St. Barbara im Mürztal (Bezirk Mürzzuschlag).

Gegen 16 Uhr fiel Passanten Rauch auf, der aus einer Wohnung kam. Sie alarmierten die Feuerwehr. Mehrere Nachbarn liefen in die Wohnung, wo sie den auf dem Küchenboden liegenden Bewohner (85) entdeckten. Durch den starken Rauch erlitt einer der Nachbarn, ein 52-jähriger Rumäne, bei der Bergung des 85-Jährigen eine Rauchgasvergiftung. Sowohl der Rumäne als auch der Pensionist wurden ins Spital gebracht.

© BFVMZ/FF Veitsch ×

Die Florianis konnten die Flammen bekämpfen. Laut Polizei wird die Brandursache auf das unsachgemäße Hantieren mit offener Flamme zurückgeführt.