Polizei fahndet nach Scheingeschäftsführer von Baufirma

Nachdem ein Mann unter falscher Identität als Scheingeschäftsführer einer Baufirma Schwarzarbeiter vermittelt haben soll, fahndet nun die Polizei. Dabei soll er Rechnungen in Millionenhöhe kassiert worden sein.

Graz. Nach einem Mann, der seit zumindest August 2022 unter falscher Identität als Scheingeschäftsführer einer Baufirma Schwarzarbeiter vermittelt haben soll, fahndet die steirische Polizei. Dabei sollen in den vergangenen Monaten Rechnungen in der Höhe von mehreren Millionen kassiert worden sein. Am Mittwoch ordnete die Staatsanwaltschaft Graz eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Lichtbild an.

Der Mann dürfte laut dem letzten Ermittlungsstand der Polizei vor allem im steirischen Raum aktiv gewesen sein und trat unter dem Pseudonym "Marko Filipovic" auf. Zu diesem Namen wurden bisher allerdings keine validen Personendaten festgestellt, hieß es vonseiten der Landespolizeidirektion. Als aktueller Aufenthaltsort komme das gesamte Bundesgebiet - am wahrscheinlichsten Wien - in Frage.

Hinweise zur Identität oder dem Aufenthalt des Unbekannten wurden sind an das Landeskriminalamt Steiermark, 059133/60 3333 erbeten.