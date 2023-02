Räuber fesselten 55-Jährige und flüchteten mit Tresor

Die Polizei konnte den brutalen Überfall auf eine 55-Jährige klären. Fünf Täter wurden gefasst, nach dem letzten wird gefahndet.

Steiermark. Der Alptraum eines jeden Hausbesitzers:

Ein Russe und ein Grazer (beide 28) sowie ein Brasilianer (22) stürmten am 13. Dezember 2022 um 19.45 Uhr in ein Haus in Strattegg bei Graz. Das mit Sturmhauben maskierte Trio überwältigte die Bewohnerin (55) und band sie an Händen und Füßen mit Kabelbindern und Klebeband an einem Sessel fest. Im Vorfeld dürften sich zwei Grazer (48, 28) mittels freundschaftlicher Beziehungen zur Familie des Opfers Informationen zum Tatort besorgt haben. Diese hatten sie an die brutalen Räuber weitergegeben.

Täter ausgeforscht und festgenommen

Anschließend forderten die drei den Code zum Tresor der 55-Jährigen. Das Opfer konnte sich aber im Schock nicht daran erinnern. Die Bande löste den Tresor mit einem Winkelschleifer von der Verankerung, zerrte das 300-Kilo-Teil in ein Fahrzeug und fuhr davon. Die Frau konnten sich selbst von ihren Fesseln befreien und erlitt einen schweren Schock.

Die Polizei nahm jetzt im Februar die beiden Haupttäter – den Russen und den 28-Jährigen – sowie das Grazer Duo fest. Der Tresor war bei einem anderen Russen im Keller deponiert. Auch er wurde gefasst. Ein 21-Jähriger, der auf freiem Fuß angezeigt wurde, half ihm bei der Öffnung des Geldschranks. Nach dem dritten Haupttäter, dem Brasilianer (siehe Bild oben), wird international gefahndet. Es gilt die Unschuldsvermutung.