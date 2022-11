Vater überfuhr 2-Jährigen: Bub weiter in Lebensgefahr

Der Bub war unbemerkt aus dem Haus gelaufen, als der Vater gerader den Pkw ausparkte.

Graz. Der schreckliche Unfall passierte Samstag im Stadtbezirk Eggenberg: Da wollte eine Familie am Vormittag gegen 9.45 Uhr wegfahren – die Mutter kleidete die beiden Kinder noch an, währenddessen reversierte ihr Mann das Auto, um abfahrbereit zu sein. Dabei dürfte der zweijährige Sohn unbemerkt aus dem Haus auf den Parkplatz gegangen und davor möglicherweise über einen Zaun geklettert sein, kam vor den Pkw und wurde vom rechten Vorderreifen überrollt.

Der Bub wurde mit schwersten Verletzungen vom Notarzt in das Landeskrankenhaus Graz gebracht. Laut Information der Ärzte am Sonntag ist „der Bub noch immer intensivpflichtig und in Lebensgefahr.“ Die Familie wird vom Kriseninterventionsteam betreut. Ein routinemäßig durchgeführter Alkotest beim Vater verlief laut Polizei negativ.