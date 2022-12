Stromausfall in mehreren Orten vor den Toren Wiens

Donnerstagmorgen kam es in mehreren Orten Niederösterreichs zu einem großflächigen Stromausfall.

Niederösterreich. Seit Donnerstagfrüh um 7.54 Uhr ist der Strom in gleich mehreren Orten vor den Toren Wiens ausgefallen. So meldeten die Wiener Netze, dass es in Gumpoldskirchen, Kottingbrunn, Oberwaltersdorf, Oeynhausen, Tattendorf, Teesdorf und Trumau zu Unterbrechungen der Stromversorgung gekommen ist.

© Wiener Netze

Um 8.53 Uhr war der Stromausfall schließlich wieder behoben, wie Wiener Netze auf ihrer Homepage bekanntgaben. Der Grund für den Ausfall war ein technisches Gebrechen.