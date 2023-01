Teichtmeister kein Einzelfall: Kinderporno-Fälle mehr als verdreifacht

Florian Teichtmeister steht wegen des Besitzes von 58.000 Missbrauchsdarstellungen Unmündiger und Minderjähriger ab 8. Februar vor Gericht. Er ist geständig, ihm drohen bei einer Verurteilung bis zu zwei Jahre Haft. Er ist jedoch kein Einzelfall.

Bis zu fünf Prozent der Männer konsumieren kinderpornografische Darstellungen, sagte die Psychiaterin Sigrun Rossmanith im APA-Gespräch. Zwei bis fünf Prozent der Männer hätten pädosexuelle Fantasien.

Anstieg um 236% binnen 9 Jahren

Die Fallzahlen sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen, bestätigte das Bundeskriminalamt (BK). Wurden 2012 von der Statistik 572 bei den heimischen Behörden angezeigte Straftaten wegen illegaler pornografischer Darstellungen Minderjähriger (207a StGB) erfasst, wovon 535 geklärt wurden, waren es 2021 bereits 1.921. Klären ließen sich davon 1.775. Über die im BK angesiedelte Meldestelle gegen Kinderpornografie sind 2022 insgesamt 336 Hinweise eingegangen.

Das US National Centre For Missing And Exploited Children (NCMEC) hat dem Bundeskriminalamt 2021 5.869 Verdachtsmeldungen übermittelt. Im Vorjahr waren es bereits 10.130.