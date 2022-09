Teuerungs-Schock auch beim Gansl

Schon bald stehen in Österreich die beliebten Gansl-Wochen an. Viele Wirte müssen deswegen schon jetzt bei den Lieferanten bestellen. Das Problem: Der Preis für den Vogel hat sich verdoppelt!

Der Schwaigerwirt aus Wien richtete sich deswegen via Facebook an seine Gäste: "JETZT hat uns aber der Schlag getroffen als wir von den Preisen gehört haben, denn diese haben sich im Gegensatz zu den vorherigen Jahren verdoppelt vom Einkaufspreis, falls dieser gleich bleiben sollte was wir annehmen würd is gansl bei uns um die 30 Euro kosten weiter können wir da nicht runter." Laut dem Lokal würde eine Freilandgans (Portion mit 1.2kg, nur Vorreservierungen) sogar 80 Euro kosten.

"Wir wollten es nur mal anmerken und euch nach eurer Meinung dazu fragen", so das Restaurant. In den Kommentaren ist man sich uneins, denn viele wollen keine 30 Euro für eine Gans zahlen. Einige schlagen vor die Ganslwochen heuer ausfallen zu lassen oder die Gans nur für ein paar Tage anzubieten. Andere raten, die Gans nur mehr via Reservierungen zu verkaufen. Alles in allem zeigt man sich dankbar für die offene Kommunikation des Lokals.