12-Jährige crashten vier Autos

Zwei Cousins – beide erst käsige 12 Jahre jung – fuhren mit Mamas Auto Amok.

Tirol. In der Nacht auf Sonntag 1.10 Uhr in der Früh – wenn andere Kinder tief schlummern und vielleicht von ihren Lieblingscomputerspielen träumen – setzten zwei Dreikäsehochs aus Tirol ihr GTA- und Fast & Furious-Fantasien in die Tat um: Während die Mama des Haupttäters schlief, krallten sich die Cousins den Schlüssel zu ihrem Kombi und fuhren in Telfs auf Spritztour.

Weit kamen sie nicht: Auf der Niederen-Munde-Straße kamen sie auf einem zugeschneiten vereisten Parkplatz ins Schleudern und crashten in drei geparkte Autos, darunter ein Smart und ein Suzuki-SUV. Zudem bauten sie sich am futuristischen Stiegengeländer eines Wohnhauses ein.

© Zeitungsfoto.at/Team ×

Mamas Auto, gelenkt von Kindern



© Zeitungsfoto.at/Team ×

Einer der Totalschaden



© Zeitungsfoto.at/Team ×

Stiegengeländer zerstört



Drei Pkws sind total hin, Einsatz- und Reparaturkosten werden auch einiges ausmachen. Geschätzter Gesamtschaden: rund 70.000 Euro.

Die Burschen, die nur leichte Abschürfungen erlitten und davonliefen, wurden bei ihren Eltern ausgeforscht. Die Familien können schon mal zu sparen anfangen.