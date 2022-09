Wurden schwer verletzt - Täter angezeigt

Ein 21-Jähriger soll in der Nacht auf Samstag in Lienz zwei Männer im Alter von 21 und 24 Jahren mit einer Bierflasche attackiert und schwer verletzt haben. Nach dem Angriff in einem Lokal flüchtete der Tatverdächtige, berichtete die Polizei. Ein Zeuge meldete jedoch Sonntagabend, dass er ihn in Lienz gesehen habe. Der 21-jährige Afghane wurde aufgespürt und einvernommen, wobei er die Tat zugab. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.